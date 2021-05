Dall’Isola del Giglio al Crasm: continua il trasferimento dei mufloni

Continua il progetto per trasferire i mufloni dal Parco nazionale dell’Arcipelago toscano.

“Tre mufloni sono stati catturati all’Isola del Giglio e trasferiti al Crasm di Semproniano, dove avranno una nuova vita – si legge in una nota dell’associazione Irriducibili Liberazione Animale -. È la dimostrazione che, se lo si vuole, agli animali si può dare la possibilità di vivere in un altro luogo, per questo ringraziamo il Parco nazionale dell’Arcipelago toscano per la disponibilità e per aver dato la possibilità ai tre mufloni, che si aggiungono ai due portati l’anno scorso, di salvarsi, ed il Crasm di Semproniano che li ospita“.

Chi vuole contribuire al mantenimento può contattare l’associazione Irriducibili Liberazione Animale agli indirizzi e-mail irriducibililiberazioneanimale@gmail.com o irriducibililiberazioneanimale@pec.it