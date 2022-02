Macro-organizzazione degli uffici, al via i trasferimenti: “Comune più vicino ai cittadini”

“Un’operazione di riordino e razionalizzazione che abbiamo pensato per essere ancora più vicini al cittadino nella risposta alle varie esigenze. Ecco l’obiettivo che ci ha spinto, nell’ambito della revisione della macro-organizzazione della macchina amministrativa, a mettere in atto un piano di trasferimenti di servizi e uffici che è già iniziato e che continuerà a svilupparsi nelle prossime settimane”.

Con queste parole il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presenta il corposo pacchetto organizzativo di cui tutti gli uffici comunali saranno oggetto.

“Alla base di questa operazione così articolata – prosegue Vivarelli Colonna – c’è un obiettivo ben preciso nell’ottica di una funzionalizzazione al servizio del cittadino: massimizzazione dell’efficienza, sia nei confronti degli utenti, sia per facilitare il lavoro dei dipendenti comunali. Infatti, se da un lato i cittadini potranno beneficiare di una maggiore accessibilità agli uffici, che saranno più facilmente fruibili per la loro collocazione, dall’altro si è mirato a semplificare notevolmente i processi lavorativi, accorpando anche dal punto di vista del posizionamento dirigenze e servizi che riguardano la medesima area di intervento. Ecco che il cittadino, molto presto, potrà contare su una macchina burocratica comunale ancora più snella ed efficiente rispetto a quanto già fatto in passato. Il ringraziamento va a tutti i dipendenti comunali per la professionalità dimostrata in questi giorni di delicati traslochi, e al segretario generale Luca Canessa per aver coordinato con la consueta attenzione questo importante sforzo logistico”.

Nello specifico, gli spostamenti già avvenuti sono i seguenti: il Servizio Pianificazione urbanistica si è spostato in via definitiva nella sede di piazza Pacciardi (ex piazza della Palma); il Servizio Patrimonio si è spostato in via transitoria nella sede di piazza Lamarmora; il Servizio Rifiuti e Ambiente e l’assessorato all’ambiente sono stati trasferiti in via transitoria nella sede di Piazza Pacciardi; il Servizio Gare si è spostato nella sede definitiva di via Zanardelli.

A breve, invece, saranno effettuati i seguenti trasferimenti: in via Zanardelli troverà collocazione anche l’Ufficio Contratti e Trasparenza, attualmente ospitato nel palazzo comunale di piazza Duomo; il primo piano dello stesso palazzo municipale ospiterà il Servizio Programmazione e controllo strategico, mentre il Servizio Avvocatura sarà spostato al secondo piano; il Servizio Turismo si trasferirà nella sede di via Saffi. Altri trasferimenti saranno effettivi nei prossimi mesi con alcuni uffici, tra cui il Servizio Entrate, che troveranno permanente collocazione nei locali del centro commerciale di Gorarella.

Sarà l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Grosseto, attraverso il portale web del Comune e i canali social, a dare notizia per tempo dei singoli spostamenti, così da garantire informazione e orientamento per i cittadini.