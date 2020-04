Da oggi è aperta la Call for Artist per selezionare artisti che parteciperanno a TRAME Festival –serrande chiuse per arte aperta, un progetto artistico di riqualificazione urbana che vuole utilizzare le serrande di locali chiusi e dismessi (negozi, laboratori, magazzini etc.) come tele per opere di street art.

Il festival ospiterà creativi dal 25 al 27 giugno 2020. Sarà possibile inviare la propria candidatura entro le 23.59 del 31 maggio 2020. La partecipazione al concorso è libera e gratuita e l’organizzazione provvederà alle spese di viaggio, vitto e alloggio degli artisti selezionati.

I candidati dovranno presentare un progetto creativo sul tema scelto per questa edizione – HUMAN – incentrato sullo sviluppo di una nuova connessione comunitaria, capace di creare nuove percezioni e prospettive.

La call di TRAME Festival è riservata a 8 artisti senza limiti di età che operano sul territorio nazionale. Tra questi, 2 dovranno essere residenti nella provincia di Grosseto. Ai vincitori della call sarà offerta l’opportunità di realizzare un’opera di street art sulla serranda di un fondo chiuso.

Nella selezione, saranno considerati in maniera prioritaria i progetti che propongono interventi innovativi e artisti capaci di stimolare una riflessione sul tema della coesione sociale e sul ruolo della relazione nel contesto socio-politico e ambientale.

I candidati dovranno scaricare e compilare il bando e, successivamente, inviare all’indirizzo info@collettivoclan.it una email con la propria candidatura entro le 23:59 del giorno 31/05/2020 per la fase di selezione. La mail deve contenere, oltre alla domanda di partecipazione, un progetto creativo sul tema scelto per questa edizione, HUMAN. Inoltre è importare riportare nel corpo del testo l’indicazione (tramite link) di indirizzi web o profili social dove è possibile visionare opere, progetti, attività del candidato o recensioni critiche e/o giornalistiche al suo lavoro.

Per informazioni e chiarimenti contattare

info@collettivoclan.it – https://www.collettivoclan.it/