A passeggio tra i tesori di Montemerano: il Comune impegnato in un tour per la promozione del territorio

Per scoprire e riscoprire le bellezze di Montemerano, ieri mattina il vicesindaco di Manciano, Luca Pallini, il responsabile dei Borghi più belli di Italia Montemerano, Guido Avanzati, e il fotografo Enzo Russo hanno fatto un giro nel borgo, tra i più belli di Italia.

Le meravigliose foto di Enzo Russo testimoniano la grandezza del borgo maremmano, unico nel suo genere. Piazza del Castello, la chiesa medievale di San Giorgio e le abitazioni private donano un fascino senza tempo a questo gioiello naturale.

“Attraverso gli occhi di un grande fotografo come Enzo Russo – spiega l’assessore al turismo del Comune di Manciano, Valeria Bruni – siamo andati alla ricerca delle meraviglie del nostro Montemerano. Il prossimo fine settimana il paese festeggerà i 10 anni della Festa delle streghe, ormai un appuntamento fisso tra i più giovani, ma anche per famiglie e turisti. Inoltre, le eccellenze enogastronomiche di Montemerano si ritroveranno a Fico, il mercato dell’agroalimentare di eccellenza di Bologna, dal 22 al 24 novembre, per far conoscere i prodotti locali fuori dei confini regionali”.

“C’è felicità – dichiara il vicesindaco di Manciano, Luca Pallini – e consapevolezza del fatto che anche durante la nostra passeggiata di sabato molti turisti erano presenti nel borgo e questo ci fa ben sperare: Montemerano è e sarà più apprezzato dai turisti che vengono dal resto di Italia e dall’estero, perché è veramente una delle chicche del nostro territorio. Ringrazio Enzo Russo per la sua disponibilità e professionalità e Don Roberto per averci aperto la porta della chiesa di San Giorgio”.

“Montemerano è un paese vivace dal punto di vista culturale, turistico e agroalimentare. Le iniziative che movimentano il borgo lo testimoniano. Far conoscere le bellezze naturali e i prodotti agroalimentari nel resto d’ Italia è un obiettivo di marketing territoriale da portare avanti e implementare”, spiega Guido Avanzati, dei Borghi più belli di Italia.