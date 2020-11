Coronavirus: la Toscana sta per essere dichiarata “zona rossa”

A metà pomeriggio manca solo la formalizzazione, ma l’annuncio emerso da fonti governative è chiaro: la Toscana deve retrocedere a ‘zona rossa‘ (lockdown pieno) e si aspetta solo che il Ministro della Salute Roberto Speranza firmi in serata una nuova ordinanza in merito, che entrerà in vigore da domenica 15 novembre.

A riportarlo è un lancio di agenzia dell’Ansa.

Ecco le principali novità previste dal provvedimento: