Turismo: Toscana premiata alla Bit come Best Green Destination Italia

Va alla Toscana il premio nella categoria Best Green Destination Italia. E’ il riconoscimento conferito in occasione della Borsa internazionale del turismo, che è in corso a Milano fino a domani, dal Gist (Gruppo italiano stampa turistica) nell’ambito del Premio Gist Green Travel Award 2022 per le eccellenze del turismo sostenibile e responsabile.

“Ringraziamo il Gist – ha commentato l’assessore regionale all’economia e al turismo, Leonardo Marras –, è un attestato di valore al lavoro che stiamo portando avanti insieme ad amministratori e operatori dei territori. Siamo impegnati già da tempo a valorizzare la destinazione toscana con un’offerta sempre più sostenibile: gli atlanti dei cammini e del bike ne sono due esempi, ma anche il percorso avviato in autunno per creare una carta dei valori del turismo sostenibile con impegni concreti, realizzabili e condivisi. Sono certo che questo premio sarà uno stimolo per tutti per continuare su questa strada”.

Soddisfatto anche il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi: “Il mio personale ringraziamento al Gist per il premio ricevuto. Si tratta del riconoscimento a un impegno di tutti, a conferma della grande collaborazione tra governance pubblica e privata. Al centro, l’attenzione alla conservazione dell’ambiente e ad un equilibrio ritrovato tra l’uomo e ciò che lo circonda. Valori antichi vissuti in una chiave di grande contemporaneità”.