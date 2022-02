“No al caro bollette”: il Comune protesta e la Torre aldobrandesca rimane al buio

Anche la giunta Chelini aderisce all’iniziativa promossa dai Comuni italiani per chiedere al Governo di intervenire contro il “caro bollette“.

Questa sera, giovedì 10 febbraio, quindi, come in tutte le altre località italiane aderenti, anche a Capalbio, alle ore 20, sarà spenta la luce che illumina la Torre aldobrandesca.

“Un gesto simbolico – commenta il sindaco Gianfranco Chelini –, ma molto importante, perché, se non si interviene subito sui rincari che stanno mettendo a dura prova le imprese e cittadini, anche le pubbliche amministrazioni, in particolare i Comuni, si troveranno in difficoltà. In questa situazione, dove gli esiti della crisi sanitaria si fanno ancora sentire pesantemente sui cittadini, non possiamo certo essere noi amministratori locali a rivedere le tariffe per riuscire a chiudere i bilanci“.

Si stima, infatti, che le amministrazioni comunali dovranno sostenere una spesa di 550 milioni di euro superiore a quella sostenuta lo scorso anno.