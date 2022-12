Un torneo di burraco per il Movimento per la Vita: raccolti oltre 1200 euro

Si è svolto il 10 dicembre scorso, nella sala Mirto Marraccini di Banca Tema in corso Carducci a Grosseto, il torneo di burraco organizzato dalla Uisp Sport per tutti comitato di Grosseto, in collaborazione con Banca Tema e Tema Vita. L’incasso dell’iniziativa è stato di 1.275 euro ed è stato interamente donato al Movimento per la Vita Centro di aiuto alla vita Odv di Grosseto per curare Asia, la bambina nata a Grosseto prematura a solo 24 settimane, ed altri bambini che hanno necessità di sostegno.

Il torneo ha registrato in poco tempo il tutto esaurito ed ancora una volta è stata una gara di solidarietà che ha coinvolto tutta la comunità. Alla serata erano presenti la professoressa Lina Pettinari, presidente del Movimento per la Vita di Grosseto, Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema, Sergio Perugini, presidente del comitato Uisp di Grosseto, Francesco Gentili, vicepresidente di Tema Vita.

Un ringraziamento da parte degli organizzatori ai partecipanti alla gara e a Corsini Bakery Dolci e Biscotti Srl per il buffet gradito e apprezzato e agli altri sponsor che hanno contribuito all’iniziativa. Un ringraziamento speciale a Teresa Ferrini di Uisp Solidarietà ,che ha organizzato l’iniziativa con professionalità ed entusiasmo.