Torna il Premio Donida Junior

Torna a Grosseto, per la sua seconda edizione, il Premio Donida Junior.

Il concorso canoro è dedicato a bambini e ragazzi tra i 4 e i 18 anni d’età, in collaborazione con l’associazione culturale Movida.

Anche questa seconda edizione (proroga scadenza iscrizioni: 26 luglio 2019) si terrà nel capoluogo grossetano tanto amato da Laura e Monica Donida, rispettivamente figlia e nipote del grande compositore italiano Carlo Donida Labati che numerosissimi successi ha regalato alla musica pop degli anni ’60 con i testi di molti grandi autori come, ad esempio, Mogol per “Al di là”, “La compagnia”, “La spada nel cuore”, “Le colline sono in fiore”, “Gli occhi miei”.

Il Premio Donida, concorso nazionale per musica d’autore, dedicato ai maggiorenni, è invece già alla sua X edizione e premia ogni anno con un contratto della major Saar Records, il meglio del panorama cantautoriale italiano e Grosseto è stata tappa di selezione del Premio Donida già in diverse sue edizioni.

Quest’anno la finale nazionale del Premio Donida Junior – II edizione, si svolgerà dunque in agosto e di nuovo a Grosseto.

Il concorso vedrà i partecipanti divisi in quattro categorie per fasce d’età e la vincitrice della prima edizione, Sofia Biordi, parteciperà di diritto e come da regolamento, anche a questa seconda edizione.

Anche per quest’edizione il primo classificato di ciascuna categoria, parteciperà alla finale nazionale della X edizione del Premio Donida dedicato ai cantautori maggiorenni che si terrà il 30 ottobre 2019 e potrà esibirsi di fronte a un pubblico nazionale e una giuria di qualità formata da compositori, autori, musicisti, produttori e rappresentanti di importanti major tra cui Saar Records, BMG e Warner Music Italia.

Info al 328/4125182 oppure [email protected]

Iscrizioni e regolamento su www.premiodonida.it