Torna la tradizionale Fiera di Ghirlanda

Sabato 31 agosto torna a Massa Marittima la tradizionale Fiera di Ghirlanda, la rassegna agro-zootecnica delle Colline Metallifere che si svolgerà nell’area della vecchia stazione di Ghirlanda, località che si trova a circa due chilometri dal centro sulla Strada Provinciale 151 Massetana con inizio alle 11.

La Fiera si svolge di consuetudine il primo settembre, ma da quando questa data è di domenica per tradizione si anticipa al sabato, giorno non festivo. Organizzata dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con l’Unione dei Comuni Montani Colline Metallifere e Pro Loco Massa Marittima, è una manifestazione che affonda le sue radici nei primi anni del ‘900 quando nacque come mercato di scambio di bestiame tra agricoltori e allevatori locali, per diventare poi quello che è oggi: una rassegna sulle tradizioni locali ma anche per mettere in vetrina il meglio delle produzioni agroalimentari del territorio insieme ad eventi, mercatini e spettacoli. Al centro della rassegna ci sono gli animali, cavalli e bestiame. In questo contesto, oltre all’esposizione di animali da fattoria, questa edizione della Fiera si contraddistingue per l’incremento della partecipazione del numero di associazioni di butteri maremmani che si esibiranno in pubblico con dimostrazione e giochi equestri sia la mattina, dalle 11 che nel pomeriggio (dalle ore 16) per proseguire fino all’ora di cena.

I giochi saranno aperti ed accompagnati dalla presenza dei gruppi dei Maggerini che dopo tanti anni tornano ad esibirsi alla Fiera. Una rassegna che vede anche la partecipazione di numerosi produttori enogastronomici locali oltre a mercatini di settore agro-zootecnico. Inoltre dalle 11 è prevista la presenza del TGR Rai Toscana Itinerante che farà un servizio sulla Fiera e che andrà in onda nelle edizioni del Tgr delle 14 e delle 19.30.

“Una Fiera attesa tutto l’anno che vogliamo sostenere e rilanciare – afferma Luca Santini, assessore alle attività produttive -. Proprio per questo motivo l’Amministrazione comunale ha incrementato gli investimenti che hanno permesso l’aumento degli spettacoli”.

Prevista per tutta la giornata la navetta gratuita da Massa Marittima a Ghirlanda con partenza dal capoluogo in viale Risorgimento ( ex piazza del mercato) ogni ora dalle 10 alle 18 (esclusa alle ore 13), e fermate in via Corridoni, piazza XXIV Maggio, viale Nenni e piazza Mazzini davanti alle Fonti dell’Abbondanza.

Per informazioni: tel. 3665330919 / 0566906554.