Torna il presepe vivente: il paese vecchio si trasforma nella Giudea di duemila anni fa

Dopo gli anni di stop forzato a causa della pandemia, finalmente torna il presepe vivente di Castel del Piano.

Come da tradizione, mercoledì 28 dicembre, dalle 21, il “paese vecchio” di Castel del Piano si trasforma in una rievocazione delle terre della Giudea al tempo del re Erode.

Ogni anno infatti i cittadini, con la collaborazione delle associazioni locali dietro l’organizzazione dell’amministrazione comunale e della Nuova Proloco, organizzano il presepe vivente, evento che ormai, al pari di tanti appuntamenti annuali, è diventata una data di riferimento per tutta la comunità.

Antichi mestieri artigianali come i ciabattini, i cestai e gli scalpellini, o più esotici, come lo speziale e il cartomante, senza dimenticare le danzatrici del ventre e locande tipiche, e ancora gli animali, i viandanti e i centurioni romani, il mercato e i palazzi del Governatore e del censimento, tutto questo per catapultare i visitatori nell’atmosfera della nascita di Cristo. Non mancherà infatti la grotta della nascita con il bue e l’asinello e i tre Re Magi che, dopo un lungo viaggio, si fermeranno davanti alla mangiatoia per lasciare i loro doni.

“Finalmente torna il presepe vivente – commenta con soddisfazione Sonia Giannelli, assessore al turismo del Comune di Castel del Piano -. Come in ogni ripartenza non è facile rimettere in piedi una macchina organizzativa così importante, un evento che coinvolge numeri importanti di figuranti e tutte le associazioni locali necessita di un’organizzazione complessa e faticosa, ma credo che ci possiamo dire soddisfatti di essere riusciti a riproporre questo evento così importante. Sono certa che sarà bello vedere le vie del Poggio ricche di vita e i visitatori, che per una notte potranno passare alcune ore di leggerezza, magari anche assaggiando alcune pietanze preparate dalle locande. L’appuntamento quindi è per mercoledì 28 dicembre alle 21 a Castel del Piano“