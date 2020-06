Torna a Castel del Piano “Arte in vetrina”: i negozi si trasformano in una galleria d’arte diffusa

Il Centro Commerciale Naturale di Castel del Piano invita tutta la popolazione amiatina e i graditi ospiti a visitare la mostra fotografica diffusa nei negozi di Castel del Piano in occasione della seconda edizione di Arte in Vetrina, dedicata alla fotografia: infatti, da lunedì 15 e fino alla fine di giugno tutti i negozi soci del Centro Commerciale Naturale, al momento trentanove, delle più diverse tipologie, dal bar all’abbigliamento alla cultura, si abbelliranno delle foto dei fotografi locali che, per questa edizione, saranno undici.

Ogni negozio partecipante esporrà almeno tre foto di un singolo autore, ma queste potranno aumentare in base alla disponibilità degli spazi del locale, foto che con la loro poesia raccontano Castel del Piano e l’Amiata, la vita, la natura e le cose da portare nel cuore.

“Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione, superiore a quella della prima edizione, una partecipazione che è partita lentamente – commenta Alessio Gennari, presidente CCN di Castel del Piano – ma che è sempre cresciuta e che denota l’attaccamento dei negozianti per il paese e invitiamo inoltre tutti a visitare e fotografare a loro volta, facendo rimbalzare l’iniziativa sui social e diffondendo la bravura dei nostri fotografi e la bellezza delle nostre zone”.

Continua Gennari: “Notiamo e ricordiamo anche che abbiamo a disposizione altre foto bellissime ancora da esporre, pertanto esortiamo tutti i negozi che per qualche motivo non hanno ancora aderito a cogliere adesso l’occasione, così da poter allargare il più possibile l’evento e fare del paese un luogo completamente dedicato alla fotografia, anche perché quando finirà Arte in Vetrina inizierà l’evento ‘Castel del Piano in Fiore’ organizzato dalla Nuova Pro Loco, un momento in cui il paese si abbellirà di fiori e tutti potranno partecipare anche al concorso fotografico collegato”.

“Rinnoviamo i nostri complimenti al Ccn di Castel del Piano – commentano da Ascom Confcommercio Grosseto – per l’impegno costante nella rivitalizzazione del territorio. Una manifestazione, questa, ancor più di valore in un periodo estremamente difficile per tutti, per le nostre imprese, per le attività commerciali, per i pubblici esercizi, per il turismo. E’ bello vedere che l’Amiata è pronta a ripartire con grande spirito di iniziativa”.

Arte in Vetrina durerà due settimane, quindi per tutto giugno, ma non sono esclusi eventuali proroghe e quindi ancora una volta, come dice Gennari “Benvenuti a Castel del Piano, l’arte è servita”.