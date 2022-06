Dalla Dark Polo Gang alla carriera solista: al Disco Village c’è Tony Effe

Al Disco Village c’è Tony Effe.

Sabato 4 giugno l’ospite d’onore della discoteca è un altro artista amato dalle nuove generazioni. Lui è Nicolò Rapisarda, classe 1991: il rapper romano nel 2014 ha fondato, assieme con gli altri componenti del gruppo, la Dark Polo Gang. Due anni dopo per la band è arrivato il successo, con tre mixtape che hanno reso nota in tutta Italia la musica dei giovanissimi musicisti. Da lì l’ascesa non si è mai arrestata: sono arrivati i primi dischi di platino e le grandi collaborazioni.

Tony Effe nel 2021 ha pubblicato il suo primo disco solista “Untouchable“: l’album ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica italiana degli album. Il Disco Village non poteva non averlo ospite in una delle sue notti. E all’interno della discoteca è a disposizione degli ospiti anche il privè Baluba, un locale di tendenza dove trascorrere ore piacevoli in compagnia di musica e drink.

L’apertura è prevista alle 23.30: per le prenotazioni è a disposizione il numero 331.9114998, oppure il sito web www.acquavillage.it. Disco Village è in via Sanzio a Follonica.