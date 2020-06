Fattori: “Il Frecciarossa della costa non è un treno veloce. Da Giani presa di giro elettorale”

“Allungare i tempi di percorrenza facendo spendere molto di più ai passeggeri non mi sembra un gran risultato. Eppure ieri Eugenio Giani, partecipando all’inaugurazione del nuovo Frecciarossa che si ferma sulla costa, ha parlato di sviluppo e crescita delle infrastrutture in Toscana. Ma non è altro che una presa di giro elettorale“.

Ad affermarlo è il candidato della sinistra alle prossime elezioni regionali, Tommaso Fattori, che aggiunge: “Sulle linee ordinarie come la Pisa-Roma il Frecciarossa 1000 non è più veloce degli altri treni. Da Milano a Campiglia Marittima ha tempi di percorrenza di 4 ore e 47 minuti. Se Giani, per spostarsi, usasse come faccio io i mezzi pubblici anziché la macchina saprebbe che la stessa tratta si percorre in appena 4 ore usando il Frecciarossa Milano-Firenze e poi il regionale veloce Firenze-Campiglia. In compenso, con il nuovo treno il prezzo del biglietto risulta quasi raddoppiato. È questo il modello di sviluppo proposto da Giani?“

“Viaggiare in treno è una necessità anche ecologica. Non deve essere un lusso, ma un diritto di tutti – conclude Fattori –. Per questo crediamo che occorra piuttosto aumentare i treni interregionali e ripristinare i Frecciabianca che sono stati soppressi a vantaggio del costosissimo e lento Frecciarossa 1000“.