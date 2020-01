Torna la tombolata solidale per aiutare la Caritas parrocchiale e le missioni dei frati

Un pomeriggio-sera di convivialità, gioco e amicizia. Lo propongono la parrocchia di Santa Lucia e l’Ordine francescano secolare, che per venerdì 3 gennaio hanno organizzato la tombolata solidale nel salone della casa famiglia Il sole, in viale Uranio, a Grosseto.

Un appuntamento divenuto ormai da anni una consuetudine nel periodo delle feste natalizie, finalizzato a raccogliere fondi per sostenere il quotidiano impegno della Caritas parrocchiale e le missioni estere dei frati cappuccini della Toscana grazie al centro di animazione missionaria che ha sede a Firenze e grazie all’impegno diretto di frati che hanno dedicato la vita per il servizio di evangelizzazione e di promozione umana in Africa, in India, in Brasile.

Si inizia alle 17 con la tombola riservata ai bambini, poi alle 19 un primo giro di tombola per gli adulti in attesa della cena insieme a base di panini e bruschette. Intorno alle 21 riprenderà la tombola con altri due giri per consentire la partecipazione anche a coloro che non possono intervenire prima.