II Comune organizza tre tirocini formativi: ecco come partecipare e i requisiti richiesti

A partire da oggi, 11 luglio, e fino all’11 agosto 2022 sarà possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla selezione per l’attivazione di tre tirocini formativi non curriculari. I tirocinanti andranno a svolgere la loro attività presso il settore sviluppo infrastrutturale, servizio manutenzioni viabilità e verde pubblico del Comune di Grosseto.

Il tirocinio verrà indicativamente attivato a partire dal mese di settembre 2022 e avrà la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili entro i limiti massimi previsti dalla normativa vigente in materia.

Tra i requisiti e tra le condizioni per partecipare alla selezione, oltre ad un’età compresa tra i 18 e 30 anni, vi è il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine di un percorso di studi di cinque anni con il conseguimento della qualifica di geometra o perito industriale in edilizia o perito agrario.

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Comune di Grosseto, Ufficio Protocollo, Piazza Duomo n. 1, 58100 Grosseto”, oppure presentata a mano al medesimo ufficio dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30, il martedì ed il giovedì, dalle 15.30 alle 16.30.

La domanda di partecipazione ed i documenti da allegare potranno, inoltre, essere trasmessi mediante posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Per ulteriori informazioni su requisiti è modalità è possibile visitare il sito del Comune al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/avviso-pubblico-di-selezione-per-titoli-e-colloquio-per-lattivazione-di-n-3-tirocini-formativi-non-curriculari-presso-il-comune-di-grosseto-settore-sviluppo-infrastrutturale-serv/