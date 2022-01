“Time To Care”: grazie al progetto attivato un numero per l’emergenza Covid

Continuano le attività collegate al progetto “Time To Care“, un progetto del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e del Dipartimento per le politiche della famiglia, con il Forum nazionale del Terzo settore.

Il progetto ha la finalità di promuovere azioni di sistema sui territori, che, attraverso l’impegno delle Reti associative (di cui all’art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. – Codice del Terzo settore) favoriscano lo scambio intergenerazionale attraverso attività di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani; attività di “welfare leggero”; assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici.

Il progetto vede in provincia di Grosseto la presenza attiva di tre volontari che, grazie ad Arci comitato territoriale di Grosseto e il circolo Arci Khorakhanè, stanno portando avanti molte azioni.

In questa fase di impennata dei casi relativi all’emergenza covid-19, centrale è stare accanto ai bisogni delle persone, per questo è attivo un numero dedicato 375.5166008. al quale è possibile chiamare per un’assistenza rivolta alle persone positive, in quarantena o in isolamento fiduciario, anziani soli o persone in stato di bisogno. I servizi attivi sono collegati all’acquisto della spesa, alla consegna dei farmaci, alle richieste per prenotazioni e supporto informatico, oltre ad un numero amico utile per sentirsi meno soli in questo delicato momento.