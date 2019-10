Linea Castiglione della Pescaia-Grosseto, Tiemme: “Bus in ritardo, pronti correttivi”

In merito alla segnalazione dei genitori degli studenti che utilizzano il servizio extraurbano da Castiglione della Pescaia per Grosseto (linea 1/G), Tiemme ha effettuato delle verifiche interrogando il sistema Avm, il quale consente di monitorare il servizio da remoto evidenziando gli effettivi orari di transito alle fermate rispetto a quanto programmato.

Effettivamente si sono registrati alcuni giorni in cui il bus è arrivato in ritardo e ciò è dovuto al traffico privato cittadino, elevato specialmente nella prime settimane di scuola. Nella maggioranza dei casi l’arrivo alla fermata di via della Pace, vicino alla basilica del Sacro Cuore, utile per i ragazzi che frequentano l’Istituto Fossombroni di via Sicilia, è avvenuto intorno alle 7.50/55, invece che alle 7.40/45, comunque in orario rispetto all’orario di ingresso a scuola previsto alle 8.

Tiemme continuerà comunque a monitorare i livelli di servizio anche nei prossimi giorni ed eventuali criticità reali, e non occasionali, saranno sanate in sintonia con la stazione appaltante del servizio, ovvero la Provincia di Grosseto ,che è a conoscenza dei monitoraggi effettuati.

Se ci fossero altre esigenze da parte degli studenti, l’azienda si riserva di valutarle e prenderle in considerazione.