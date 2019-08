“The Great Gatsby”: i ruggenti anni ’20 rivivono in uno spettacolo in piazza Magenta

Mercoledì 28 agosto il cartellone estivo del Comune di Capalbio propone un tuffo nei ruggenti anni ’20 con lo spettacolo di teatro e musica “The Great Gatsby. Il sogno americano“, tratto dal romanzo di Scott Fitzgerald, riduzione teatrale di Paola Salvestroni e direzione musicale di Carla Baldini.

È appena finita la Grande Guerra, l’America esplode di prosperità e – a passo di swing – vagheggia un futuro smagliante. Il ricco e misterioso Jay Gatsby sogna di riconquistare l’affascinante Daisy, l’amore perduto per cui ha costruito un impero economico e un palazzo lussuosissimo sulla baia di Long Island, dove organizza feste sfarzose in cui la più varia umanità si inebria di musica e champagne. Annullare il tempo trascorso, ritornare all’idillio vissuto con Daisy cinque anni prima non sembra impossibile a Gatsby: niente sembra impossibile in questa America rampante ed ambiziosa. Ma l’idillio di Gatsby è destinato ad un finale tutt’altro che lieto: la sorte lo travolge inesorabilmente come di lì a poco travolgerà tutta l’America, presa nella morsa della grande crisi che farà crollare speranze e illusioni mettendo fine al “sogno americano”.

Lo spettacolo rievoca l’atmosfera magica dell’America dei Roaring Twenties. Nel flusso della narrazione, affidata all’attore Luca Pierini, si inseriscono – secondo una suggestiva architettura ritmica – brani della migliore tradizione jazz: da “On the sunny side of the street” a “Honeysuckle Rose”, da “Stormy weather” all’immancabile “Charleston Craze”.

Sul palco, un ensemble vocale-strumentale composto da Carla Baldini (canto) e dalla Dixie Band Street Parade (Fabrizio Bai alla chitarra, Maurizio Pasqui alla tromba, Alberto Solari al trombone, Massimo Guerri al clarinetto e sax, Emanuele Rappuoli al contrabbasso, Maicol Cucchi alla batteria). L’insieme di parole e musica dà vita ad un raffinato mix di allegria e nostalgia che ben restituisce lo spirito dell’epoca, euforico di fronte a un presente gonfio di possibilità ed ignaro della crisi che entro pochi anni l’avrebbe travolta.

Dopo lo spettacolo gli spettatori potranno ballare accompagnati dalla musica dei favolosi “Roaring Twenties”. È gradito l’abbigliamento in stile.

Lo spettacolo – ad ingresso libero – si terrà in piazza Magenta, con inizio alle 21.30.