“The Gospel Reunion”: concerto di cori Gospel al Cassero

Si terrà sabato 4 settembre, nell’area concerti della Fortezza medicea di Grosseto, la prima edizione di “The Gospel Reunion”, evento che vedrà l’incontro fra il il coro gospel grossetano Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble (fondato e diretto dal 1996 da Carla Baldini), uno fra i primi cori italiani a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual, e il prestigioso The Celebration Gospel Choir, diretto dal cantante e pianista Nehemiah Brown.

Nato a Charlotteville, Virginia (Usa), Nehemiah sì è formato artisticamente nella chiesa in cui suo padre era pastore. Si è esibito come solista e direttore di coro in tutto il mondo ed ha condiviso il palco con miti della musica gospel e spiritual, come Edwin Hawkins e Andrae Crouch. Nehemiah Brown dirigerà il The Celebration Gospel Choir, composto da una selezione di cantanti dei vari cori toscani di cui Nehemiah, che da molti anni risiede a Firenze, è direttore.

Il programma della serata prevede le esibizioni del Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble e del The Celebration Gospel Choir, sia separatamente che a formazioni unite.

“The Gospel Reunion” è organizzato dall’associazione Soul Diesis con la collaborazione della Fondazione Il Sole; dal 2007 partner nell’organizzazione di “The Gospel Night”, il concerto gospel di Natale che negli anni ha portato nel teatro cittadino i più importanti ensemble afro-americani in tour in Italia.

In periodo di pandemia le due associazioni hanno deciso di non fermarsi ed hanno organizzato “The Gospel Reunion”, con l’augurio che ancora una volta la musica gospel e spiritual riesca a veicolare un messaggio positivo di energia e spiritualità, accoglienza e superamento di ogni barriera, fisica o culturale.

“The Gospel Reunion” è realizzato grazie al supporto dell’Istituzione Le Mura e dell’associazione Cori della Toscana. Sponsor dell’evento i supermercati Carrefour Market e Express del Gruppo Etruria Retail.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito; i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione ai numeri 339.8673934 e 366.927 7378 (telefono e Whatsapp).