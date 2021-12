“The Gospel Night”: al Moderno il concerto di Natale per aiutare la Fondazione Il Sole

Si è tenuta oggi, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, la presentazione della settima edizione di “The Gospel Night“, il tradizionale concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Il Sole con la collaborazione del Comune di Grosseto e di Confindustria Toscana Sud. Come spiegato dalla direttrice artistica dell’evento, la cantante e direttrice di coro Carla Baldini, anche quest’anno il Teatro Moderno accoglierà uno fra i migliori ensemble gospel americani in tour in Italia.

Sabato 18 dicembre sarà a Grosseto Dennis Reed & Gap (God’s appointed people, ovvero “Le persone chiamate dal Signore”). Il God’s Appointed People Choir si distingue delle tradizionali formazioni gospel d’oltreoceano in quanto non è nato, come avviene solitamente, come corale di una chiese battista, ma nel College universitario di Charlotte (North Carolina), dove Dennis Reed è docente di musica.

Il leader Dennis Reed è dotato di un talento straordinario sia come pianista che come cantante e ha saputo creare con i Gap un sound unico e inconfondibile, in cui r’n’b e hip hop si innestano sulle radici gospel e spiritual. Nelle sue performance, seguitissime negli Usa, oltre a dirigere il coro, Dennis Reed mette in pratica anche le sue notevoli capacità come coreografo e ballerino.

Il progetto artistico God’s Appointed People si è messo in luce sulla scena musicale statunitense nel 2014 con il cd “Water Walker”, che contiene “Necessary”, canzone di Dennis Reed che è stata poi interpretata nel 2016 dalla famosa cantante americana Fantasia Barrino, diventando una hit, per varie settimane in classifica su I-Tunes. Il video della canzone, con Fantasia Barrino, Dennis Reed & GAP, ha raggiunto oltre undici milioni e mezzo di visualizzazioni.

«È una storia incredibile – ha dichiarato Reed a Billboard –: per anni ho venduto copie dei miei cd ai concerti portandole dal bagagliaio della mia auto….”Necessary” è una canzone per chi si sente senza speranza. Penso che sia per tutti coloro che hanno commesso errori».

Con Dennis Reed si esibiranno al Teatro Moderno i cantanti Sheena Natashia Croutch, Sheria ReShawn Croutch, Mary Ann Elizabeth Kimble, Charnel Shunta Allen, Darryl Keshawn Bell, Brandon Wayne Sutton ed i musicisti Timothy Scott Jr. (batteria), Gregory Isaiah Moore (basso) e James Lee Faison (tastiere).

Oltre Grosseto il tour di Dennis Reed & GAP farà tappa a Parma, Bergamo, Padova, Locarno (Svizzera), solo per citare alcune date, e si chiuderà con tre spettacoli al Parco della Musica di Roma dal 27 al 29 dicembre.

Come da tradizione, la serata sarà aperta dal Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble guidato da Carla Baldini.

Massimiliano Frascino, presidente della Fondazione Il Sole, ha sottolineato che “in questo momento di riaperture teatrali, sono di questi giorni le ‘prime’ della Scala, della Fenice di Venezia e del San Carlo di Napoli, il teatro è il luogo dove potersi finalmente ritrovare e condividere emozioni in totale sicurezza“.

L’assessore alla cultura Luca Agresti ha rimarcato “l’importanza per Grosseto, candidata capitale della cultura 2024, di aprirsi alla relazione e al confronto con culture ‘altre’ ed esperienze artistiche internazionali”.

Per l’accesso al teatro è necessario il Green Pass rafforzato.

Biglietti numerati da 20 a 25 euro, in vendita a Grosseto all’edicola accanto alla chiesa del Sacro Cuore, in via della Pace (orario dalle 6 alle 13 e dalle 16 alle 20), alla Fondazione Il Sole Onlus (dalle 9 alle 16, tel. 0564.491730 o 373.8000094) e la sera dello spettacolo al Teatro Moderno, dalle 17.30.

Prevendita con bonifico bancario: segreteria@fondazioneilsole.it.

Informazioni: cell. 335.5849911- www.fondazioneilsole.it