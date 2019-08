“The Big Challenge”: al parco di via Giotto tornato i giochi senza frontiere per beneficenza

Domenica 25 agosto, alle 17.30, al parco di via Giotto, a Grosseto, è in programma una manifestazione di beneficenza a favore dell’associazione Brucobaleno Onlus.

L’evento, organizzato dall’associazione di volontariato Grosseto in campo, è ispirato ai giochi senza frontiere e si chiama “The Big Challenge“.

Le squadre iscritte, formate da otto componenti maggiorenni di cui almeno due donne, si sfideranno in alcune prove che comprenderanno le “classiche” tiro alla fune e corsa con i sacchi, nonchè rivisitazioni più moderne della staffetta, usando gavettoni e un telo saponato.

In questa terza edizione, ancora una volta, saranno protagonisti adulti e ragazzi maggiorenni, pronti a scendere in campo per un pomeriggio di risate e sana competizione. Lo scopo è quello, in un’epoca in cui la tecnologia ha preso il sopravvento, di riavvicinare i giovani a quelli che sono i “vecchi” giochi all’aria aperta, riscoprire il valore del divertimento reale e non virtuale, di consolidare le amicizie e saper collaborare in squadra per mettere a punto strategie vincenti.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione Brucobaleno Onlus per l’acquisto di una lampada di fototerapia neonatale per la Pediatria dell’ospedale di Grosseto.

Al termine della manifestazione, le prime tre squadre classificate riceveranno un premio offerto da sponsor del territorio grossetano.

Per saperne di più su iscrizioni e premi è possibile visitare il sito www.grossetoincampo.weebly.com e la pagina Facebook dell’associazione “Grosseto in campo”.