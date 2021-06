Strage di Niccioleta: ecco la testimonianza di Bruno Travaglini

Testimonianze sulla strage di Niccioleta: è stata pubblicata la video intervista a Bruno Travaglini su memoriavittimenazismofascismo.it nell’ambito del prestigioso progetto di ricerca sul nazifascismo dal titolo: “Le vittime italiane del nazionalsocialismo. Le memorie dei sopravvissuti. Conoscere, ricordare, diffondere”.

Il progetto è finanziato dal “Fondo italo-tedesco per il futuro” e creato dalla Repubblica federale tedesca per una politica di riconciliazione e per lo sviluppo di una comune cultura del ricordo fra Italia e Germania.

Il direttore scientifico è il professor Filippo Focardi, docente di Storia contemporanea al Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova, che ha guidato un team di sette giovani ricercatori impegnati per due anni nel recupero delle testimonianze.

Per Niccioleta sono state pubblicate tre interviste: quella di Siliano Sozzi, figlio di Attilio Sozzi, fucilato dai nazifascisti il 14 giugno a Castelnuovo Val di Cecina, Mario Fatarella, uno dei pochi prigionieri di Niccioleta, reduce dall’imprigionamento in Germania, e Bruno Travaglini, autore di un libro in cui racconta la sua personale esperienza, dal titolo “Un luogo, un tempo” (Il Ponte editore, 2003).

Queste video interviste sono sul sito https://memoriavittimenazismofascismo.it/ archivio digitale dell’Università di Padova, al quale è possibile accedere solo in forma riservata, previa registrazione (gratuita).

Il professor Focardi sarà a Niccioleta il 13 giugno per l’anniversario della strage.