“Movida si…cura”: test seriologici gratuiti nel weekend in Maremma. Ecco dove

Ha preso il via in anteprima da Firenze la scorsa settimana ed ora si sposta in altre città d’arte e balneari. “Movida si…cura”, la campagna di prevenzione anti Covid promossa dall’assessorato regionale al diritto alla salute nei luoghi di vita notturna frequentati dai giovani, farà tappa venerdì 31 luglio e sabato primi agosto in dodici diverse località, sette sulla costa e cinque nell’interno.

Dalle 22 della sera alle 2 del mattina, nei gazebo allestiti e sui mezzi mobili del volontariato sociale delle associazioni Anpas, Misericordia e Croce Rossa, chi lo vorrà potrà chiedere di sottoporsi a test sierologico gratuito. Chi dovesse risultare positivo dovrà effettuare a quel punto un tampone molecolare per verificare se l’infezione è in fase attiva oppure no. Sarà anche possibile effettuare alcool test, sempre su base volontaria.

Saranno inoltre messi a disposizione dei ragazzi mascherine e gel e tutte le informazioni utili per ridurre i rischi di contagi. Le tre regole per una movida sicura rimangono quelle di indossare la mascherina, lavarsi le mani e mantenere la distanza di sicurezza. Oltre al volontariato sociale, è prevista la presenza volontaria di personale infermieristico delle Asl.

Ecco l’elenco delle località maremmane interessate venerdì 31 e sabato primo aqosto: Orbetello e Porto Santo Stefano.