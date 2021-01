Emergenza Covid: test sierologici volontari agli studenti della scuola media

Continua la campagna per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19 da parte del Comune di Castiglione della Pescaia e, dopo gli oltre over 65, che nel mese di dicembre si sono sottoposti al test sierologico, mercoledì 13 gennaio, su base volontaria, anche i 120 alunni della scuola secondaria di primo grado di viale Kennedy potranno eseguire il test grazie al personale della Croce Rossa.

«Speriamo in una consistente partecipazione dei ragazzi – affermano Susanna Lorenzini e Sandra Mucciarini, rispettivamente assessore alla pubblica istruzione e consigliera delegata alle politiche sociali –: si tratta di test sierologici rapidi, che determinano la presenza di anticorpi nel sangue, e solo chi dovesse risultare positivo dovrà sottoporsi a tampone. Per l’amministrazione comunale offrire questa opportunità agli alunni vuol dire poter farli continuare a studiare in tranquillità, tutelando sia la salute sia la sicurezza didattica, che mai come in questo momento debbono andare di pari passo, senza distrazioni».

«Ringraziamo – concludono Lorenzini e Mucciarini – il dirigente scolastico e gli insegnanti per la loro collaborazione, ma resterà sempre importante continuare ad incentivare gli studenti ad indossare le mascherine, rispettare il distanziamento e le norme igieniche. I contagi sono ancora molti ed è quindi fondamentale essere responsabili».