Coronavirus: al via i test sierologici gratuiti per i donatori Avis

Prenderà il via il 15 giugno anche a Massa Marittima, nella sede dell’Avis, lo screening sierologico gratuito per i donatori di sangue e derivati.

Grazie all’accordo siglato tra Regione Toscana, Centro regionale sangue e associazioni di volontariato, il test si potrà effettuare dal 15 giugno al 15 dicembre 2020 al Centro trasfusionale e ogni donatore potrà farlo solo volontariamente e una volta nell’arco dei sei mesi solo ed esclusivamente se ha la prenotazione per la donazione.

Se il risultato del test risulterà negativo al coronavirus non seguirà alcuna comunicazione, se invece emerge un caso di positività sarà comunicato al donatore nell’arco della giornata in cui è stato fatto il test. A quel punto seguirà il tampone nelle 48 ore successive. In questo periodo la persona che è stata trovata positiva al test sierologico dovrà stare in casa in quarantena, quindi non potrà uscire o recarsi a lavoro.

Se poi al tampone il risultato sarà negativo il donatore potrà tornare alla vita normale. Se positivo invece sarà preso in carico dai servizi igienico sanitari del territorio. Una volta guarito il donatore potrà, sempre su base volontaria, donare il plasma per aiutare chi sta ancora combattendo contro il Covid-19.

Per qualsiasi altra informazione, si può contattare l’Avis di Massa Marittima, in viale Risorgimento 43, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12, (telefono 0566.909320 oppure 377.4578193), o ancora tramite la pagina Facebook: Avis Massa Marittima.