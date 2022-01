Test Covid in farmacia: ecco le strutture convenzionate in provincia di Grosseto

I tamponi per il test Covid-19 possono essere effettuati nelle strutture del sistema sanitario pubblico, nelle farmacie aderenti all’accordo con la Regione Toscana, tramite medici di medicina generale e pediatri di libera scelta o le associazioni di volontariato. I tamponi rapidi autosomministrati al proprio domicilio, acquistati privatamente, non sono in alcun modo validi per le registrazioni del sistema sanitario, né per la rilevazione della positività, né per la negatività di fine isolamento o quarantena.

Per sottoporsi a tampone, è necessario presentarsi con la propria tessera sanitaria e i documenti di riconoscimento in corso di validità. Nel caso si scelga le farmacie, è consigliato accertarsi che la struttura registri correttamente la prestazione sulla app In Salute della Regione Toscana, unica possibilità per essere correttamente inseriti nel sistema informativo regionale. Per essere certi che la registrazione sia andata a buon fine basta consultare il portale https://referticovid.sanita.toscana.it oppure http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/

Ecco l’elenco completo delle farmacie convenzionate in provincia di Grosseto.

Castiglione della Pescaia: comunale, via Ansedonia 47; Falchetti, via Vittorio Veneto 32; Il Delfino, via del Gualdo, Punta Ala.

Follonica: Afm, via Litoranea 89 Follonica; Dr. Max, via Bicocchi 55/B; Salus, via della Repubblica 67.

Grosseto: As Pharma, via Fabio Massimo 33; Billi, corso Carducci 87; comunale 3, via dei Mille 49; Marchese, via Scansanese 440; Mencarelli, via Bengasi 2; Mercanti, via Aurelia Antica 46; San Lorenzo, via Civitella Paganico 5; Santa Lucia, via Scansanese 635/637; Severi Andrea, piazza Dante 32; Severi Cecilia, via Roma 74; Zuccheri, via XXIV Maggio 72.

Isola del Giglio: Isola del Giglio, via Provinciale 2, Giglio Porto.

Magliano in Toscana, località Montiano: Berti, piazza Cappellini 4.

Manciano: Tretti, via Circonvallazione nord 29.

Massa Marittima: comunale, viale Martiri della Niccioleta, 126.

Monte Argentario: Porto Ercole, Sant’Erasmo, viale Caravaggio 101/105, Porto Santo Stefano, farmacia Santo Stefano via Lungomare dei Navigatori 48; farmacia Palermo, viale Barellai 48.

Orbetello: Cosana, piazza Eroe dei due Mondi 6.

Scarlino: Scarlino, via Aurelia 20, Scarlino Scalo.

Sorano: Brignali, via del Portico 1-2.