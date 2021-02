Emergenza Covid: la Misericordia rinnova gratuitamente le tessere per il 2021 ai soci

A seguito del progressivo dilagare della pandemia da Covid-19 e viste le relative ordinanze emanate dalle autorità, sia a livello nazionale che regionale, in tema di prevenzione per la diffusione del Coronavirus e delle relative varianti, il consiglio direttivo della Misericordia “Simone Crociani” di Albinia ha stabilito che per l’anno in corso il tesseramento non sarà effettuato.

Poiché, comunque, lo scopo dell’associazione è sempre quello di sopperire ai bisogni della popolazione, verranno considerati ancora validi, al fine di godere delle previste agevolazioni per la suddetta annualità, i tesseramenti effettuati negli anni 2019 e 2020.

Coloro, invece, che volessero, per la prima volta, sottoscrivere un’iscrizione alla Confraternita, potranno contattare direttamente la Misericordia di Albinia.

Ugualmente, quanti volessero effettuare una donazione all’associazione, potranno farlo, oltre che contattando direttamente la Misericordia, anche con bonifico sul seguente conto corrente: IT54X0885172320000000030623.

“Certi che la popolazione vorrà apprezzare e condividere l’impostazione adottata volta a garantire la maggior tutela della salute, nell’interesse generale, i confratelli – si legge in una nota della Misericordia –, continuando ad operare con zelo e dedizione, sperano in una decisiva risoluzione della drammatica situazione in corso”.