Pro loco, si chiude il tesseramento: a febbraio le elezioni per il rinnovo del consiglio

Sabato 30 novembre è l’ultimo giorno utile per potersi tesserare alla Pro loco di Marina Di Grosseto e Principina a Mare.

La regolarizzazione del tesseramento 2019 è necessaria per poter partecipare alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio, che si terranno il primo febbraio 2020.

L’associazione invita tutti cittadini a partecipare ed a dare il proprio sostegno alla Pro loco, che rappresenta un importante riferimento per tutti i cittadini e per la tutela e la conservazione, nonché la promozione del territorio.

Le iniziative intraprese negli ultimi anni testimoniano la volontà della cittadinanza nel difendere il territorio ed avviare iniziative per migliorare la qualità della vita dei propri abitanti.

La sede della Pro loco, in via Granducato di Toscana 7 a Marina Di Grosseto, resterà aperta nel pomeriggio di sabato 30 novembre fino alle 19 per permettere ai cittadini di effettuare il tesseramento.