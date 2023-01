CasaPound, al via la campagna di tesseramento: “Dare forza all’unica vera forza sovranista”

Si svolgerà sabato 21 gennaio a Grosseto, in piazza Cavalieri 4, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 21.00, la “Festa del tesseramento 2023″ di CasaPound Italia, appuntamento con il quale ogni anno il movimento apre la propria campagna di iscrizione.

“Tesserarsi con CasaPound – dichiara CasaPound Grosseto in una nota per la stampa – significa aderire all’unico movimento realmente sovranista e identitario in Italia, cioè l’unica voce a difesa degli italiani in un momento in cui destra e sinistra sono appiattiti sul pensiero unico”.

“Dare forza a CasaPound – conclude la nota – significa consentirle di portare avanti le proprie iniziative e battaglie che hanno contraddistinto gli ultimi anni: dalla campagna a favore del nucleare, passando per le attività culturali fino alla raccolta alimentare per gli italiani in difficoltà. Vi attendiamo, quindi, nella nostra sede“.