Uccelli nidificanti a Grosseto: presentato il terzo Atlante

Con il patrocinio della Fondazione Polo universitario grossetano, dell’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali della provincia di Grosseto e del Rotary Club Grosseto vede la stampa il terzo Atlante degli uccelli nidificanti a Grosseto, iniziativa promossa dal Gom (Gruppo ornitologico maremmano), che rappresenta un contributo scientifico particolare che alcuni appassionati ricercatori continuano a dare su questo tema.

L’aumento delle specie animali nei centri urbani, specialmente uccelli, induce a considerare le città come veri e propri ecosistemi caratterizzati da una biodiversità urbana in grande evoluzione, di notevole interesse non solo scientifico, ma anche tecnico – pratico, essendovi in questo ambito connessioni con l’attività di gestione del bene comune ed in particolare con la programmazione e la cura del verde pubblico.

In un quadro di evenienze dettate dai vari problemi di gestione del decoro urbano, nel libro vengono anche prese in considerazioni le così dette specie problematiche, che richiedono soluzioni di buon governo per un loro controllo (si pensi ad esempio agli storni ed ai piccioni), sulle quali si trovano informazioni precise e adeguate a descriverne la distribuzione e la consistenza all’interno dell’ecosistema cittadino.

Il testo è il risultato di un’indagine realizzata durante le stagioni riproduttive 2019 e 2020 su 17,6 kmq indagati, con il territorio urbano e periurbano suddiviso in 91 Unità di Rilevamento (U.R.), ciascuna di 0,25 Kmq di superficie. Le ricerche sono state condotte da un dinamico team multidisciplinare di 15 specialisti, operanti nell’ambito della conservazione della natura e nella gestione delle aree protette della provincia di Grosseto, di cui lo zoologo Pietro Giovacchini costituisce un elemento di spicco. Sono stati raccolti 1667 dati utili, per un totale di 59 specie nidificanti (22 non passeriformi e 37 passeriformi): di queste, 31 (52,5%) sono con nidificazione certa. Dal punto di vista conservazionistico, sono 22 le specie classificate come Spec 1-3 (specie minacciate a livello europeo).

La presentazione del volume ha avuto luogo questa mattina nella sede del Polo universitario grossetano, alla presenza degli autori Pietro Giovacchini, Luca Passalacqua e Angela Picciau, dei rappresentanti degli Enti che hanno dato il loro patrocinio: Maura Mordini, vicepresidente del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione Polo universitario grossetano, Domenico Saraceno, presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali della provincia di Grosseto, e Alessandro Cellini, presidente del Rotary Club Grosseto, nonché del presidente del Gom Claudio Martelli, della disegnatrice Diva Chelini e, per Colibrì Editrice, dell’editore Luigi Oretti.

Il volume vede la sponsorizzazione della ditta Favilli Group di Castiglione della Pescaia.