Terza puntata EdicolAcustic@homE, ospiti: Simone Tempia e Alessandra Salerno

Alberto Guazzi e Michele Scuffiotti con la partecipazione del “disturbatore” milanese Marco D’Alò e il Resident duo “Due di Brisca” formato da Alice Bertoncini e Francesco Sozzi, questa settimana intervistano lo scrittore Simone Tempia e la cantautrice Alessandra Salerno.

Simone Tempia, scrive per “Vogue Italia” e nel 2014 ha lanciato la pagina Facebook Vita con Lloyd che oggi ha quasi trecentomila lettori e ha ispirato i libri Vita con Lloyd (2016) e In viaggio con Lloyd (2017) e Un anno con Lloyd (2018)

Alessandra Salerno, cantautrice, musicista e stilista siciliana. Diventa il simbolo e il volto della terza edizione di The Voice Of Italy, i suoi video virali fanno il giro del mondo arrivando pure in Sud America con milioni di views e migliaia di share spontanei.

Madrina ed Endorser internazionale dell’AUTOHARP, strumento americano ibrido che diventa il suo inconfondibile segno di stile. È stata protagonista dopo Lenny Kravitz della seconda serata del GOOGLE CAMP.

Dopo il suo debutto in Polonia, vola negli amatissimi States invitata dalla NIAF come special guest del 42esimo gran galà di Washington. Resta a vivere a New York dove si esibisce per l’NYU – Casa Zerilli Marimò; la sua musica- fatta di brani originali in inglese, italiano e alcune cover riarrangiate – fa il giro dei loft Newyorkesi e approda nello studio del Producer italiano, adottato dagli States da più di vent’anni, Fabrizio Sotti – producer tra gli altri di Jennifer Lopez, Shaggy , Cassandra Wilson , Zucchero – con cui nasce una stretta collaborazione.a

Curiosità: oltre a essere la creatrice di tutti i suoi look ufficiali, nel 2016 è stata la stylist dei Tiromancino e stilista personale di Federico Zampaglione per l’esordio del tour dell’ultimo album.