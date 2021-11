Vaccino Covid: al via la terza dose per gli over 40 anche in provincia di Grosseto

A nemmeno 24 ore dall’apertura delle prenotazioni sul portale regionale, nell’Asl Toscana sud est sono state prenotate oltre il 50 per cento delle dosi riservate alla fascia tra 40 e 59 anni per la prossima settimana.

Un nuovo impulso alla campagna vaccinale anti Covid che ha portato al raddoppio dell’offerta totale dell’Azienda, che per la prossima settimana metterà a disposizione circa ventimila dosi in totale sulle tre province per tutte le categorie: 6359 ad Arezzo, 6648 a Grosseto, 6524 a Siena. La scelta di dedicare più dosi a Grosseto e Siena è legata all’aumento del numero dei casi positivi e dei ricoveri in queste due province nelle ultime settimane e quindi alla volontà di incentivare la campagna vaccinale anche per le prime dosi.

Per quanto riguarda le terze dosi per la popolazione tra 40 e 59 anni, su 6637 dosi disponibili ne sono state prenotate 3403 a partire dalle 16 di venerdì pomeriggio, quando sono state aperte le prenotazioni sul portale. Ecco il dettaglio per le tre province: Arezzo 2115 dosi disponibili, 1305 prenotate (61 per cento); Grosseto 2340 dosi disponibili, 680 prenotate (29 per cento); Siena 2182 dosi disponibili, 1418 prenotate (64 per cento).

Sono circa 33mila nelle tre province le persone tra 40 e 59 anni che hanno già maturato la possibilità di effettuare la terza dose, perché sono già trascorsi almeno sei mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale.

“Siamo in una fase della pandemia molto delicata – dichiara il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso –, i vaccini stanno facendo un grande lavoro di protezione, ma dobbiamo compiere un ulteriore sforzo, tutti assieme, per limitare al massimo gli effetti della quarta ondata, che sta investendo l’intera Europa. Il nostro impegno come Azienda sarà massimo nel dare la possibilità a tutti di effettuare la terza dose di richiamo e ad oggi sono già 70 mila i cittadini residenti nella nostra Asl che l’hanno ricevuta. Questo a mio giudizio è un messaggio di grande senso civico che ci rende orgogliosi. Ma il nostro appello è ora rivolto a tutti coloro con età maggiore di quaranta anni, che possono prenotarsi e da lunedì 22 recarsi presso i nostri centri vaccinali. Abbiamo messo in campo forniture straordinarie di vaccini e tanti professionisti, medici e infermieri, per il bene della comunità”.