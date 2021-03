Territori sicuri a Civitella Paganico: 6 positivi a bassa carica su 989 tamponi

Fa bene sperare il risultato dello screening Territori Sicuri nel comune di Civitella Paganico che si è concluso ieri con 6 positivi a bassa carica su 989 tamponi molecolari effettuati agli abitanti.

Bassa carica significa che i soggetti dovranno comunque ripetere il tampone a 24 ore dal primo. I risultati definitivi saranno disponibili domani.

“L’attività di prevenzione su larga scala che mettiamo in campo con Territori sicuri – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est – ci consente di individuare i positivi asintomatici, bloccando la diffusione del contagio e di avere il polso della situazione di una comunità. L’elevata affluenza dei cittadini dimostra una sentita partecipazione e una spiccata sensibilità in un’area dove si era registrato un incremento di casi. Contestualmente alla campagna di vaccinazione, continueremo, dove si evidenzierà la necessità, in questa attività di testing e tracciamento strumento decisivo per contrastare il virus”.