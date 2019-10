“Terra di Rosa”: lo spettacolo in scena al Teatro del Ciliegio

25 eventi in 2 mesi di programmazione, 8 spazi coinvolti. Spettacoli, laboratori, work in progress, mostre, case aperte agli artisti, 3 ospiti stabili in residenza artistica (Tiziana Francesca Vaccaro – Elisa Sbaragli – Leviedelfool) e l’atteso ritorno dell’Iraa Theatre di Cuocolo/Bosetti. Tra Pisa e Grosseto, nelle “terre del vapore” cuore dell’area geotermica toscana, è al via l’ottava edizione di “P.Arte da Noi”, la ‘rassegna d’autunno’ di Officine Papage che collegherà i paesi di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo.

In programma un cartellone pensato per pubblici di tutte le età e la partecipazione diretta dei cittadini. La parola chiave scelta quest’anno dal direttore artistico Marco Pasquinucci e dalla direttrice organizzativa Annastella Giannelli è “relazioni”, “per indicare, con un solo sostantivo plurale, un caleidoscopio di legami fra territori, artisti e pubblici, fra spettatori, cittadini e spazi della comunità, fra generazioni. Pensiamo infatti che la nostra missione più grande sia quella di generare attraverso l’arte intrecci positivi tra persone, anime, luoghi e desideri”.

Giovedì l’anteprima della rassegna con la presentazione al pubblico dei nuovi progetti delle artiste Tiziana Francesca Vaccaro ed Elisa Sbaragli al Teatro dei Coraggiosi e al Teatro De Larderel di Pomarance (ore 18.30 e 21.15).

Primo appuntamento venerdì 18 ottobre al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo (ore 21.15), con lo spettacolo “Terra di Rosa”, nato dall’incontro dell’attrice/autrice Vaccaro con la storia di Rosa Balistreri, donna dai mille volti, figura decisiva del folk siciliano degli anni ’70.

Si cambia genere con la seconda tappa: domenica 20 ottobre, al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance, (ore 21.15) “Radio Maigret – I casi di Monsieur M.” della compagnia Settimo Cielo, spettacolo tratto dalle opere dello scrittore Georges Simenon, inventore del noto commissario di polizia francese.

Venerdì 25 ottobre (ore 21.15) a Castelnuovo Val di Cecina “I Marziani al mare” di Alberto Severi (Sala La Pista) porterà in scena la comicità irresistibile di Beatrice Visibelli e Marco Natalucci. Questi primi 3 spettacoli saranno preceduti da un brindisi di saluto offerto al pubblico (a partire dalle 20.30).

Nel programma, che è consultabile sul sito officinepapage.it, è inserita la sezione speciale “C’era una volta” dedicata ai classici della letteratura per bambini. “Una storia… da Hansel e Gretel dei fratelli Grimm” di Pilar Ternera (6 dicembre a Monteverdi) e “Cappuccetto Rosso” di Zaches Teatro (20 dicembre a Pomarance) si affiancheranno in serale a “Requiem for Pinocchio” di Leviedelfool (7 novembre a Pomarance), uno spettacolo che mantenendo sullo sfondo la favola di Collodi riflette su tematiche sociali e attuali come il lavoro, l’emancipazione, il pregiudizio, allargando al mondo degli adulti il proprio target di riferimento.

Alle famiglie sarà dedicato “La stanza dei giochi”, spettacolo tout public vincitore del Premio Scenario Infanzia 2014, che avrà come unici protagonisti due attori di 11 e 12 anni, ribaltando la consuetudine del Teatro Ragazzi interpretato da adulti. Una drammaturgia sapiente, che restituisce con limpidezza e semplicità di gesti e parole la dimensione profonda e poetica del mondo infantile. Quest’appuntamento sarà preceduto dall’inaugurazione della mostra finale del progetto “Estate insieme 2019” realizzato in collaborazione con la Società della Salute Valdera-Alta Val di Cecina, che tra luglio e agosto ha coinvolto 55 bambini di Volterra, Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina.

Alle nuove generazioni sono dedicati anche i 3 appuntamenti in matinée dell’azione “Il Teatro fa Scuola”: “Bottoni” (primo spettacolo per ragazzi della compagnia di fama internazionale Iraa Theatre di Cuocolo/Bosetti), “Siete venuti a trovarmi” (una storia delicata che continua la ricerca dei Chille de la balanza sulla memoria del manicomio di San Salvi) e “Gaia e l’energia della terra” (produzione di Officine Papage e Onda Teatro, che racconta il sogno ecologico di una giovane ragazza e della sua papera Pepe).

“Energie del territorio” è invece un focus sulle proposte che nascono dal basso e che vedranno salire sul palcoscenico direttamente i cittadini: l’associazione Lungofiume con “Angeli e Diavoli Blues”, Rione RO.MA con lo spettacolo “I fisici” e la Corale di Santa Cecilia che a Monterotondo porterà “un coro sotto l’albero”. In questi casi i ruoli tra chi crea e chi osserva/ascolta sono invertiti. Questa scelta è legata soprattutto alla volontà di gratificare l’entusiasmo e le propensioni artistiche dei nostri territori, offrendo loro spazi di visibilità e condivisione.

Molte altre saranno le novità da scoprire. Tra queste l’iniziativa “ARTISTInCASA”, che nasce per sottolineare il valore dell’accoglienza e che darà agli abitanti la possibilità di invitare nella propria abitazione le compagnie ospiti sui territori, per approfondire attraverso momenti conviviali la conoscenza reciproca, le storie e i bisogni che muovono la volontà di “fare” o “vedere” teatro.

Biglietti primi spettacoli: “Terra di Rosa” ingresso gratuito, “Radio Maigret – I casi di Monsieur M.” e “I Marziani al mare:” intero 10 euro, ridotto 8 euro, studenti 5 euro.

Informazioni e prenotazioni: Pomarance cell. 334.2698007 (dalle 16 alle 18), Monterotondo Marittimo cell. 370.3310780 (dalle 16 alle 18). Per informazioni e disponibilità su ARTISTInCASA è possibile chiamare Officine Papage al numero 389.0561872.

“P.Arte da Noi” si realizza grazie al sostegno dei Comuni coinvolti, della Regione Toscana, del Mibact e del Co.S.Vi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche).