Terme di Saturnia, l’offerta dedicata al Saturnia Film Festival

Terme di Saturnia riconosce e promuove il prezioso valore del territorio e della cultura. Per questo ha creato un’esperienza dedicata ad un importante appuntamento culturale locale, che si terrà da 31 luglio al 4 agosto, arricchendolo con un evento esclusivo. Per non perdere la seconda edizione del Saturnia Film Festival, partecipare alla esclusiva serata di premiazione e vivere l’esperienza termale della sorgente più famosa d’Italia, Terme di Saturnia offre uno speciale pacchetto di due notti dedicato agli amanti del cinema internazionale e del benessere termale. Proiezioni, mostre, degustazioni, workshop, arricchite da immersioni di rigenerazione termale, trattamenti di bellezza e benessere e cena a bordo sorgente.

Per vivere un’esperienza arricchente e rigenerante.

L’OFFERTA INCLUDE:

• 2 notti in camera doppia (in 3 out 5 agosto)

• Prima colazione a buffet

• 1 cena di 3 portate al Ristorante 1919 (bevande escluse)

• 1 Trattamento SPA Come Liz in Cleopatra* – 50 minuti

• Partecipazione all’evento di premiazione del Saturnia Film Festival di domenica 4 agosto a Terme di Saturnia

• Ingresso illimitato alla sorgente termale

• Ingresso illimitato alle Terme con 4 piscine, idromassaggi e percorsi kneipp

• Bagno Romano con Sauna e Bagno Turco

• Palestra, Campo da Tennis e Golf Driving Range

• Inoltre, agli ospiti del pacchetto, è riservato uno sconto speciale del 10% sui trattamenti in Beauty Clinic e sugli acquisti in Boutique e Cantinola, oltre al 20% di sconto sul Green Fee.

*Come Liz in Cleopatra

Un trattamento viso ai profumi di rosa e magnolia, arricchito da foglie d’oro 24 carati illuminanti, dalla forte efficacia ad alto effetto riempitivo e liftante.