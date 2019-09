“Terme aperte”: torna l’appuntamento con la prevenzione a Terme di Saturnia

Torna il 21 settembre l’appuntamento con la salute e la prevenzione a Terme di Saturnia.

“Terme aperte” è la giornata dedicata alla salute termale, un programma ad ingresso libero rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire e riscoprire l’offerta di cure termali firmata Terme di Saturnia. Un’occasione per approfondire il tema delle cure in convenzione con il Servizio sanitario nazionale: 12 giorni di terapia usufruibili con a proprio carico il solo ticket di competenza (cittadini esenti 3,10 euro, i non esenti 55,00 euro). Tutti i partecipanti potranno scoprire i vantaggi della convenzione, prenotando il trattamento omaggio e ricevendo informazioni dagli esperti.

I dettagli del programma

A partire dalle ore 14: ingresso libero all’area delle cure termali, medici e fisioterapisti a disposizione per rispondere a domande ed illustrare i servizi termali.

Per tutti i partecipanti: drink di benvenuto, trattamento inalatorio omaggio, buono sconto del 30% su visita dermatologica*, buono ingresso 2×1 alle Terme*. Per i primi 20 prenotati: un trattamento fangoterapico o un maschera viso in omaggio.

L’ingresso alle piscine termali non è incluso.

*validi dal lunedì al giovedì, esclusi ponti e festività