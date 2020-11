Minaccia di uccidersi con un coltello al culmine di una lite: salvata dai Carabinieri

Al culmine di una lite familiare, aveva preso un coltello da cucina minacciando il suicidio: questo lo scenario che si sono trovati davanti i Carabinieri della Stazione di Porto Santo Stefano, intervenuti ieri in un’abitazione privata.

La donna, in forte stato di agitazione, brandiva un grosso coltello da cucina con cui voleva farsi del male. I Carabinieri intervenuti hanno iniziato a parlare con la donna. Con il passare dei minuti la tensione della donna è venuta leggermente meno, quel tanto che è bastato ai militari per distrarla con un pretesto e “disarmarla”.

La donna, resa inoffensiva per sé stessa e per gli altri e definitivamente calmata, è stata portata in ospedale per le cure del caso.