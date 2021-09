Ruba in un autolavaggio, poi viene sorpreso a scassinare la porta di un bar: arrestato

Nell’ambito di specifici servizi di controllo nel territorio del comune di Follonica, questa notte, intorno alla mezzanotte, una pattuglia di militari del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia dei Carabinieri ha sorpreso un uomo di 32 anni, pregiudicato del posto, intento a forzare con uno scalpello metallico la porta d’ingresso di un bar.

Nel frangente in cui è stato bloccato, i militari hanno accertato che poco prima aveva anche scassinato le gettoniere dell’attiguo autolavaggio, impossessandosi del denaro contenuto all’interno.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato e, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri, in attesa del processo per direttissima, al termine del quale è stato convalidato l’arresto. Il ladro è stato quindi rinchiuso in carcere.