Anziana tenta di buttarsi da un balcone: i Carabinieri la bloccano e la salvano

Ieri mattina, una pattuglia in servizio di perlustrazione della tenenza Carabinieri di Massa Marittima è intervenuta in un’abitazione privata, dove un cittadino aveva segnalato una persona in difficoltà.

La pattuglia è arrivata dopo pochi minuti, notando una donna anziana al balcone, in stato di agitazione. I militari sono riusciti a salire e ad entrare nell’appartamento, dove, una volta portatisi sul balcone, hanno instaurato una conversazione con la signora. Una situazione non semplice, dal momento che la donna aveva nel frattempo scavalcato la ringhiera, con chiari intenti suicidi.

I Carabinieri, con molta calma, hanno iniziato a parlare con la signora, mettendola a proprio agio e lasciandole spiegare i motivi della sua difficoltà. Dopo un po’, i militari, avendo guadagnato la fiducia della donna, sono riusciti ad avvicinarsi e a recuperarla, portandola di nuovo all’interno dell’abitazione, e scongiurando così tragici epiloghi di una situazione che si era prospettata all’inizio molto complicata.

La donna, di 78 ann, è stata infine condotta all’ospedale per accertamenti. Ai Carabinieri è andata la riconoscenza della donna e il plauso di chi li ha visti all’opera.