Misericordia: inaugurata la tenda da soccorso della Protezione civile

Ieri, domenica 29 agosto, alla presenza delle autorità e ad una nutrita partecipazione cittadina, è stata inaugurata la tenda da soccorso per usi di protezione civile che il Rotary Club di Manciano-Pitigliano-Sorano ha donato al gruppo di Protezione civile della Misericordia di Manciano.

Il progetto, che è stato seguito e portato avanti dai presidenti del Rotary che si sono succeduti, Mauro Mazzolai, Franco Rollo e Marcello Cherubini, ha visto l’acquisto e la donazione di questa tenda logistica da soccorso alla Protezione civile della Misericordia di Manciano.

“Un gesto – spiega Marcello Santarelli, Governatore della Misericordia – che ci rende felici per la vicinanza al mondo del volontariato che il Rotary Club ha dimostrato verso la nostra Misericordia con questo gesto. Il taglio del nastro ha visto partecipare il sindaco di Manciano Mirco Morini, l’assessore al sociale Valeria Bruni, il presidente in carica del Rotary Club Marcello Cherubini e il Governatore della Misericordia Marcello Santarelli”.

“Ringrazio il Rotary Club, le Misericordie di Albinia, Arcidosso, Grosseto e Porto Santo Stefano intervenute, il nostro coordinatore provinciale, Roberto Cerulli, il coordinatore del volontariato provinciale di Protezione civile, Franco Festi, l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Morini e dall’assessore, Bruni che hanno condiviso con me il taglio del nastro, e l’ Avis di Manciano per il supporto all’evento – termina Santarelli -. Nato nel 2015, il nostro gruppo di Protezione civile di Misericordia è un fiore all’occhiello di questo territorio, dimostrando la validità dei suoi volontari, in questi ultimi anni impegnati tra emergenze nazionali, locali e emergenza covid”.