Vaccinazioni Covid: la Misericordia monta una tenda per le persone in attesa

Sia in piena campagna vaccinale delle persone ultra ottantenni, che con l’avvio delle vaccinazioni alle persone “fragili”, la Misericordia di Albinia, tramite alcuni dei suoi volontari, in collaborazione col la Asl, ha montato una sua tenda accanto alla sede della guardia medica della frazione.

Tale tenda servirà come sala di attesa per le persone che attendono di essere vaccinate e, pertanto, costituirà un piccolo aiuto in giornate brutte o ventose.

La Misericordia raccomanda agli utenti che hanno avuto l’appuntamento di rispettare gli orari che vengono assegnati per evitare assembramenti.