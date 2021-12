“Temporary Urban Lab” e rigenerazione dell’ex Ilva: tavolo dedicato alla “Next Generation Eu”

Domani pomeriggio la sala Acquario della Fonderia Uno ospita il secondo dei quattro incontri, organizzati dal Comune di Follonica e dalla cooperativa Arcobaleno per promuovere la cittadinanza attiva e portare avanti il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Ilva di Follonica. L’obiettivo è costruire uno spazio di aggregazione per i giovani e la comunità attraverso un “Temporary Urban Lab“, realizzato su ispirazione dell’Agenda 2030 e delle sue tematiche di sostenibilità e inclusione.

Domani, giovedì 23 dicembre alle 16, prenderà il via il secondo tavolo dedicato alla “Next Generation Eu“, ovvero il programma di sviluppo europeo approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di Covid-19. L’attività laboratoriale è organizzata in stretta collaborazione con il gruppo di ragazze della città di Faros.

Gli incontri proseguiranno poi lunedì 27 dicembre, alle 18, con la proiezione del film “Cinema Grattacielo” di Marco Bertozzi e martedì 28 dicembre, alle 18, con l’evento musicale dal titolo “M(‘)appare l’Ex Iva – Percorsi partecipati e suonati di mappatura di quartiere”.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione. Scrivere a: ideetul@yahoo.com. WhatsApp: 331.7551510. Per accedere è necessario essere in possesso del Green Pass.