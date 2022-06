Un nuovo telescopio per la scuola: è stato donato dal Rotary Club

Doppio impegno per il “Bernardino Lotti”: il Rotary club di Massa Marittima ha donato alla scuola un telescopio per osservare il cielo, che intanto stanno già utilizzando i ragazzi del Liceo coinvolti in un progetto regionale. Sempre gli studenti del Liceo, a loro volta, hanno consegnato al Comune i contenuti da loro realizzati per la App Accesa+, nata due anni fa nell’ambito di un progetto dell’amministrazione comunale per agevolare e arricchire di informazioni la visita all’area archeologica e naturalistica del lago.

Hanno incontrato gli studenti, lunedì mattina, alla presenza della dirigente scolastica Marta Bartolini, l’assessore comunale alla pubblica istruzione Irene Marconi e il vicesindaco Maurizio Giovannetti, mentre per il Rotary Club di Massa Marittima sono intervenuti Sandro Poli e il presidente Andrea Vinciarelli.

Gli studenti del Liceo, guidati dalla loro insegnanti di storia, hanno elaborato dei contenuti sugli Etruschi con l’idea di metterli a disposizione della App Accesa+. Intanto, questo materiale sarà inserito in una pubblicazione che uscirà in estate grazie alla collaborazione con Alessandro Bartoletti di Ara, la società che ha sviluppato la App sul lago dell’Accesa.

Il Comune di Massa Marittima ha proposto alla scuola di continuare a coinvolgere gli studenti nella ricerca storica sul territorio a fini divulgativi, anche a supporto delle attività del Museo archeologico, dove, oltre alla sezione sugli Etruschi, di cui si sono già occupati i ragazzi, e alla sezione sulla Preistoria, sarà allestita una sezione sul Medioevo, al terzo piano della struttura, per realizzare la quale il Comune è impegnato nella ricerca dei finanziamenti. L’amministrazione comunale è interessata al punto di vista e al linguaggio dei giovani che sono i più adatti a proporre contenuti culturali ai loro coetanei. Il Comune ha inoltre ringraziato il Rotary Club di Massa Marittima per questa nuova importante donazione alla scuola, nel solco di una costante attenzione dell’associazione verso il mondo dei giovani. Lo scorso anno, infatti, con il contributo del Rotary di Massa Marittima, il Comune ha realizzato un campo di street basket accanto alla scuola primaria e qualche anno prima, il Rotary ha acquistato la preziosa strumentazione per la cucina dell’enogastronomico.

Il telescopio che è stato donato alla scuola è un Dobson Skyliner 250/1200 con gli accessori Sky Quality Meter e un Oculare Celestron.

“L’Istituto ‘Bernardino Lotti’ è sempre stato un punto di riferimento, quando si è trattato di concretizzare i nostri progetti – afferma il presidente del Rotary Club di Massa Marittima, Andrea Vinciarelli -. La consegna di questo strumento è il giusto riconoscimento all’impegno che gli studenti hanno profuso nel realizzare un importante contributo volto alla promozione del comprensorio del lago dell’Accesa”.