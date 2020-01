Telefisco: la giornata di approfondimento del Sole 24 Ore al Polo universitario

Telefisco, la giornata di approfondimento sui temi fiscali organizzata dal Sole 24 Ore, è giunta alla 29esima edizione ed ogni anno viene seguita da migliaia di professionisti in diretta streaming da oltre 100 sedi collegate via satellite.

Per il secondo anno a Grosseto, il 30 gennaio, Telefisco sarà trasmessa nelle aule 4 e 5 della Fondazione Polo universitario grossetano, in via Ginori 43. Telefisco è stata realizzata in sinergia con l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Grosseto, socio della Fondazione, che ha tra i suoi scopi statutari la promozione e la realizzazione di iniziative volte all’aggiornamento professionale, in particolare negli ambiti giuridico, tributario ed amministrativo, anche in considerazione del fatto che presso la Fondazione sono attivi i corsi di laurea in Economia e commercio, in Scienze economiche e bancarie e, da quest’anno, Giurisprudenza.

L’evento è accreditato dal Consiglio nazionale con il codice n. 167164 in materia D.7.2-imposte dirette, reddito d’impresa, Iva e Irap e consentirà di acquisire 8 Cfp agli iscritti che seguiranno la diretta presso la Fondazione Polo universitario grossetano per l’intera durata dell’evento. Nel programma del convegno ci saranno le relazioni degli esperti del Sole24 Ore e le risposte ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e del Dipartimento delle Finanze.

Ecco il programma: