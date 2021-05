Sicurezza, in arrivo 40 nuove telecamere: installato anche il TargaManent

È in corso in questi giorni l’installazione di 40 nuove telecamere a servizio dell’impianto di videosorveglianza comunale di Gavorrano.

Gli accessi veicolari a Gavorrano e nelle frazioni saranno monitorati da telecamere di lettura targhe integrate nel sistema TargaManent. Inoltre, a seguito di confronti con le forze dell’ordine, sono stati individuate aree urbane sensibili da monitorare tramite telecamere di ultima generazione, in particolare 5 telecamere panoramiche che consentono una visione a 360°, dotate di 4 ottiche da 5 MP ciascuna, complessivamente 20 MP a telecamera, e 2 telecamere smart bullet 4k in grado di inquadrare un angolo di circa 110°. La centrale di controllo a cui afferiranno tutti i dati del sistema di videosorveglianza è la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale di Gavorrano.

“Un importante salto in avanti per la sicurezza e il controllo del territorio, un sistema che sarà sicuramente di supporto e parte integrante di una politica più articolata in materia sicurezza“, dichiarano il sindaco Andrea Biondi e l’assessore comunale alla sicurezza del territorio Daniele Tonini.