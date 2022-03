Sicurezza, il Comune installa tre nuove telecamere: ecco dove

Con un nuovo intervento in fase di ultimazione, il Comune di Pitigliano potenzia il sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza e la prevenzione dei reati.

“Dal 2018 ad oggi abbiamo dotato il centro abitato di Pitigliano di un sistema di videosorveglianza sempre più articolato ed efficiente, composto da 18 postazioni con telecamere di contesto e 5 lettori di targhe – spiega Alessio Celata, assessore comunale alla Polizia Municipale, alla viabilità, al centro storico –. Tutte le telecamere sono collegate con la Municipale e la stazione dei Carabinieri e garantiscono un controllo in diretta e retroattivo. Nei piccoli comuni come il nostro, in cui spesso dobbiamo fare i conti con una carenza di agenti, la presenza di telecamere nei punti strategici del territorio diventa essenziale per garantire alla popolazione un buon livello di sicurezza. Dal 2018 ad oggi l’amministrazione comunale ha investito nella videosorveglianza 56mila euro, di cui 25mila euro coperti con risorse regionali”.

Il primo intervento finanziato dall’amministrazione comunale nel 2018 ha consentito di installare 4 telecamere a doppia ottica nelle seguenti zone: piazza della Repubblica, all’intersezione con va Roma, piazza Dante, dove è presente la scuola elementare; via Ugolini, sulla facciata del palazzo dell’Unione dei Comuni a copertura del Parco Paul Harris e in piazza della Pace. A queste si sono aggiunte nel 2019 le telecamere in via Zuccarelli; piazza Duomo, piazza della Repubblica lato nord, piazza Garibaldi, via Sant’Anna, all’incrocio con via Bartolini, via Porta Sovana e tre lettori di targhe per ogni direttrice in via Santa Chiara e due sulla regionale 75, all’intersezione con via Valle Orentina.

Nel 2021 sono state installate altre telecamere in vicolo Carlo Alberto, via Santa Chiara e piazza Nenni.

Con l’ultimo intervento in corso viene sostituita la telecamera in via Zuccarelli ed entrano nel sistema di videosorveglianza tre nuovi punti: piazza della Repubblica lato sud, via Don Minzoni, davanti alle scuole, e via Sandro Pertini, all’intersezione con via Brodolini.