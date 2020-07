Sicurezza, oltre dieci nuove telecamere in paese e nelle frazioni. Presto attive anche in campagna

“Con la firma dell’ordinanza di attivazione, entro dieci giorni il territorio comunale può contare su oltre dieci telecamere in più per la videosorveglianza”.

Lo annuncia il sindaco di Magliano, Diego Cinelli, subito dopo aver firmato l’atto con cui, di fatto, le telecamere potranno essere attivate.

“Si tratta di quelle del lotto 2 – afferma Cinelli – e a breve attiveremo anche quelle del lotto 3. In pratica sono oltre dieci telecamere situate nei centri abitati di Magliano, Montiano che verranno messe in rete, mentre con il successivo passaggio, quello dell’attivazione del terzo lotto, si inizierà a coprire anche il territorio aperto per un totale di diverse decine di telecamere posizionate in punti strategici. Come amministrazione abbiamo sempre creduto nella videosorveglianza come strumento di prevenzione e repressione dei reati. Tra gli investimenti di questi anni anche quello sulla sala operativa allestiva nel Comando della Polizia Municipale, dove convergono le immagini che saranno poi a disposizione di tutte le forze dell’ordine. Parallelamente al posizionamento delle telecamere, abbiamo investito sulla realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, sia nei paesi che nelle campagne, ma anche la sostituzione delle vecchie lampade con quelle a led, che garantiscono una migliore visibilità e, di conseguenza, sicurezza”.