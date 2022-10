TeatroEducazione: importanti riconoscimenti per l’Isis “Polo Amiata Ovest”

Il Teatro della Scuola, più giustamente e propriamente definito TeatroEducazione e realizzato da anni sulle scuole del Monte Amiata, porta quest’anno tanti frutti e tante soddisfazioni per i ragazzi, le famiglie, la scuola del territorio.

A testimoniare questo valore sono giunti, proprio in questi giorni, due preziosi e importanti riconoscimenti che riempiono di orgoglio e giustificata fierezza tutto l’ambiente scolastico della zona amiatina.

E’ proprio la più importante Rassegna del Teatro della Scuola, la Rassegna nazionale di Serra San Quirico (Ancona), curata da Teatro Giovani Teatro Pirata e giunta quest’anno alla 38^ edizione, ad assegnare queste testimonianze di stima e considerazione per il lavoro svolto dagli studenti, insegnanti, operatori dell’Isis “Polo Amiata Ovest”, istituto che riunisce le scuole superiori del versante grossetano dell’Amiata, ovvero l’Istituto professionale, l’Istituto tecnico ed il Liceo delle scienze umane di Arcidosso, l’Istituto tecnico economico di Santa Fiora ed il Liceo scientifico di Castel del piano.

Il primo successo è stata la consegna al gruppo teatrale della scuola, che ha partecipato alla Rassegna nazionale con lo spettacolo “Venerdì. SEMPRE venerdì”, dedicato ai temi della salvaguardia del pianeta, di una segnalazione per lo spettacolo e per il percorso svolto.

La particolarità dei riconoscimenti della Rassegna nazionale del Teatro della Scuola di Serra San Quirico – progetto di eccellenza teatrale e pedagogica riconosciuta ormai anche dalle istituzioni locali e nazionali – consiste nel fatto che gli spettacoli e la permanenza del gruppo alla rassegna vengono fatti oggetto, se meritevoli, di “segnalazioni”, ovvero riconoscimenti che sono un invito a proseguire, a implementare, a sostenere, a incoraggiare tali percorsi didattico-pedagogici. E la segnalazione è arrivata, per il gruppo dell’Isis Polo Amiata Ovest, “per le soluzioni sceniche essenziali, per la tematica (rapporto con l’ambiente) affrontata in maniera diretta e profonda, sottolineando la visione dei giovani cittadini”.

Questa soddisfazione sarebbe stata già sufficiente, ma un’altra iniziativa della Rassegna nazionale ha riempito di orgoglio e di gioia l’Isis. Per la prima volta, la rassegna ha istituito due premi, da assegnare a insegnanti e operatori teatrali che si sono particolarmente distinti nel sostenere e diffondere il TeatroEducazione. Uno dei due premi, quello per gli insegnanti, porta e porterà sempre il nome di Maura Baldi. E’ all’indimenticata professoressa Baldi, per tutti i suoi studenti “La Baldi”, storica insegnante del Liceo scientifico scomparsa nel 2020, che il premio è dedicato; quest’anno è stato assegnato per la prima volta all’insegnante friulana Michela Vanni. Un importante riconoscimento nazionale intitolato a Maura Baldi che ha seguito il Teatro della Scuola per tanti anni, riconoscendo da subito il valore educativo e pedagogico di questa particolare forma di teatro, incoraggiando e accompagnando centinaia di ragazzi e ragazze a praticarlo, per crescere insieme culturalmente e socialmente, avendo sempre chiaro che la formazione – non solo didattica – degli studenti è un patrimonio di cui prendersi cura, affinché domani siano cittadini sempre più responsabili. consapevoli, capaci di realizzare ed esprimere il loro libero, critico pensiero.