“Teatro tra le righe”: in biblioteca arrivano le storie animate per bambini

A Cinigiano, Sasso d’Ombrone e Monticello Amiata prende il via “Teatro tra le righe“, storie per bambini dai 3 ai 7 anni, lette e interpretate da Angela Aiolo (nella foto).

Sei appuntamenti con l’animazione teatrale e le attività che prendono vita dai racconti. L’iniziativa è finanziata dal Comune di Cinigiano per garantire ai più piccoli un’ora di lettura, ascolto, socializzazione, condivisione, crescita, gioco e divertimento.

Si inizia sabato 13 gennaio, dalle 16 alle 17, alla biblioteca di Sasso d’Ombrone. L’ingresso è libero e non è richiesta la prenotazione.

“Sono letture pensate e scelte per questa particolare fascia di età – spiega Angela Aiolo – che vengono interpretate teatralmente con l’ausilio di strumenti di scena, come burattini, maschere, oggetti per il travestimento, musica e pittura. I bambini sono coinvolti nell’ascolto e nella narrazione della storia attraverso il gioco. Lo scopo è quello di avvicinarli al testo scritto, offrendo loro un momento di crescita culturale e di divertimento collettivo“.

Il programma

Ecco tutto il programma:

sabato 13 gennaio e 3 febbraio, ore 16-17 a Sasso d’Ombrone, in biblioteca;

sabato 20 gennaio e 10 febbraio, ore 16-17 a Cinigiano, in biblioteca;

sabato 27 gennaio e 17 febbraio a Monticello Amiata, al centro culturale Casa Museo

Angela Aiolo si occupa di teatro per bambini dal 2007, attraverso attività di formazione, spettacoli, intrattenimento e didattica nelle scuole. E’ creatrice e coordinatrice, insieme a Tereza Moller, del teatro dei Pupazzoli, compagnia di teatro di figura per bambini.

Nel 2015 dà vita al progetto “Teatro tra le righe”, con la collaborazione della libreria Mondadori di Grosseto. Nel 2018 lancia il progetto “Fabula”, animazione teatrale per gli eventi e le feste dei bambini.